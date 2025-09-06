Großdemonstration in Israel für Gaza-Abkommen

Bei einer Großdemonstration in Jerusalem vor der Residenz von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Samstag haben zigtausende Menschen ihrer Forderung nach einem Ende des Gaza-Krieges Nachdruck verliehen. Das Forum der Familien der weiter von der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln forderte Netanyahu auf, "unverzüglich eine Verhandlungsdelegation für Gespräche über die Beendigung des Krieges und die Rückkehr aller Geiseln zu entsenden".

Die Hamas bekräftigte am Abend ihre Zustimmung zu einem Vorschlag internationaler Vermittler für eine Waffenruhe.

Drei Wochen seien vergangen, ohne dass Israel bisher auf die Antwort der Hamas an die Vermittler reagiert habe, hieß es in der Mitteilung des Forums der Geiselangehörigen. In einer weiteren Erklärung der Hamas vom Samstagabend hieß es, man sei offen "gegenüber jeglichen Ideen und Vorschlägen", die zu einem dauerhaften Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen, der Einfuhr von Hilfsgütern und einem Austausch der Geiseln gegen palästinensische Häftlinge "durch ernsthafte Verhandlungen" über die internationalen Vermittler führten.