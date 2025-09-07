Tödlicher Absturz in der Mieminger Kette: 50-jährige Kletterin verstorben

Wildermieming – Zu einem tödlichen Kletterunfall kam es am Samstag in der Mieminger Kette. Eine 50-jährige Frau stürzte ab und verstarb.

Die Bayerin war gegen 14 Uhr mit ihrem Ehemann bei den „Stöttlwand-Fischplatten“ unterhalb der Griesspitze (2741 Meter) unterwegs. In der Kletterroute „Andrea“ stürzte die Frau plötzlich aus großer Höhe ab, berichtet die Polizei. Sie blieb im plattigen Bereich der Route liegen.

Ehemann unverletzt geborgen

Der Ehemann wählte sofort den Notruf und seilte sich ab. Er wurde – noch bevor er bei seiner Frau ankam – vom Notarzthubschrauber geborgen. Für die 50-Jährige kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.