326 PS: So fährt sich Cupras Elektro-Sportler
Born VZ: Spaniens stärkster Kompaktstromer fordert die Konkurenz heraus
Kräftiger Blick: Das Cupra-Logo in Kupfer und die markante Lichtsignatur verleihen dem Born VZ einen sportlichen Auftritt.
© Lukas Letzner
Cupra schickte Mitte letzten Jahres mit dem Born VZ die bisher kraftvollste Variante seines Elektro-Kompakten ins Rennen: 326 PS, sportliche Fahrwerksabstimmung und eine Reichweite, die auch im Alltag überzeugt. In unserem Test zeigte der Born VZ, was er sonst noch kann.