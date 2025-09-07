Drogen sichergestellt
Wollte Tür zu Wohnung einer Frau einschlagen: 43-Jähriger in Wörgl festgenommen
Samstagmittag wurde die Wörgler Polizei zu einer Wohnanlage alarmiert. Dort wollte ein Mann die Tür zur Wohnung einer 28-jährigen Frau einschlagen. Noch bevor ihm dies gelang, konnte der amtsbekannte 43-jährige Österreicher von den eintreffenden Beamten festgenommen werden.
Nach weiteren Erhebungen wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. Dabei wurden Suchtmittel gefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung und versuchten Hausfriedensbruch. Anzeigen folgen. (TT.com)