Rückgang bei Beschwerden
Neue Spielregeln für Straßenmusik in Tirol: Politik und Exekutive ziehen erste Bilanz
Straßenmusik belebt die Innsbrucker Innenstadt. Seit Frühjahr sind die Darbietungen anmeldepflichtig, Verwaltungsgebühren inklusive.
Seit dieser Saison besteht für Straßenmusik-Darbietungen in Tirol erstmals eine Anmeldepflicht. Hintergrund war eine zunehmende Zahl an Beschwerden in der Innsbrucker Innenstadt. Nun ziehen Land, Stadt und Polizei erstmals Zwischenbilanz über die neuen Regeln – und die fällt klar positiv aus.