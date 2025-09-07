Neue Spielregeln für Straßenmusik in Tirol: Politik und Exekutive ziehen erste Bilanz

Seit dieser Saison besteht für Straßenmusik-Darbietungen in Tirol erstmals eine Anmeldepflicht. Hintergrund war eine zunehmende Zahl an Beschwerden in der Innsbrucker Innenstadt. Nun ziehen Land, Stadt und Polizei erstmals Zwischenbilanz über die neuen Regeln – und die fällt klar positiv aus.