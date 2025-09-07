Kind kam mit Bein in Radspeichen und musste von Imster Feuerwehr befreit werden

Ein zehnjähriges Mädchen verfing sich am Samstag am Schrofen in Imst derart unglücklich in den Speichen eines Fahrrads, dass sie von der Feuerwehr befreit werden musste. Das Kind saß auf dem Lenker, während die Schwester (12) in die Pedale trat. Dann geriet die Zehnjährige mit dem rechten Bein in das Vorderrad, die beiden Mädchen stürzten.