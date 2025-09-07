Zwei Mädchen verletzt
Kind kam mit Bein in Radspeichen und musste von Imster Feuerwehr befreit werden
Ein zehnjähriges Mädchen verfing sich am Samstag am Schrofen in Imst derart unglücklich in den Speichen eines Fahrrads, dass sie von der Feuerwehr befreit werden musste. Das Kind saß auf dem Lenker, während die Schwester (12) in die Pedale trat. Dann geriet die Zehnjährige mit dem rechten Bein in das Vorderrad, die beiden Mädchen stürzten.
Da sich das Kind nicht mehr befreien konnte, musste die Feuerwehr anrücken. Mit Schneidewerkzeug konnten die Einsatzkräfte es aus der misslichen Lage befreien. Beide Schwestern wurden in Begleitung ihrer Mutter ins Zammer Krankenhaus gebracht. (TT.com)