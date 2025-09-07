Hand eingeklemmt
67-Jähriger geriet in Ehrwald in Holzspalter: Verletzt ins Krankenhaus geflogen
Ein 67-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag in Ehrwald bei Arbeiten mit einem Holzspalter verletzt. Der Einheimische geriet mit der rechten Hand zwischen Holzscheit und Spalter, während er den Fußhebel zum Starten der Maschine betätigte. Dadurch wurde seine Hand eingeklemmt.
Der 67-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Reutte geflogen. Wie schwer er verletzt wurde, war nicht bekannt. (TT.com)