Zwischen Mahlzeiten und Marketing: So kommt der Thermomix in Tirols Küchen

Rund 1,7 Milliarden Euro hat die Firma Vorwerk im Vorjahr mit dem Thermomix verdient. Auf das neueste Gerät wartet man rund 12 Wochen. Dabei kann man ihn in keinem Geschäft kaufen. Rund 300 Beraterinnen sorgen in Tirol dafür, dass er in die Küchen kommt. Und investieren dabei viel. Über ein System, in dem jeder sein eigenes Süppchen kocht.