Tiroler Kletter-Ass Schubert meldete sich mit Platz fünf im Weltcup zurück

Koper – Der zweifache Olympia-Dritte Jakob Schubert hat sich nach langer Verletzungspause mit einem fünften Platz im Weltcup zurückgemeldet. Im Vorstieg-Finale in Koper (Slowenien) musste sich der 34-Jährige u.a. dem japanischen Gewinner Soratu Anraku geschlagengeben, durfte aber viel Selbstvertrauen für die WM ab 20. September in Seoul tanken.

„Ich habe gesehen, dass ich auf gewissen Routen mit den Allerbesten mithalten kann“, sagte Schubert nach dem Finale. In diesem habe er sich im Unterschied zum Halbfinale - das er am Vortag als Fünfter beendet hatte - körperlich nicht ganz so gut gefühlt. Dies sei aber ein Ansporn, in den Wochen vor der WM „noch einmal alles reinzuhauen“. Insgesamt habe er gemischte Gefühle, so der Tiroler. „Ganz zufrieden bin ich nicht, aber ich denke, es kann sich sehen lassen.“