Eltern ließen Baby einfach zurück: Polizei in Wien machte Eltern ausfindig

Seit Donnerstag suchte die Wiener Polizei nach den Eltern eines Babys, das diese allein in einem Kinderwagen zurückgelassen hatte. Am Samstag wurden die Beamten fündig: Sie forschten eine 30-jährige Ukrainerin und einen 48-jährigen Italiener als mutmaßliche Eltern aus. Am Sonntag lief die Einvernahme des Paares. Dem Kind ging es am Sonntag gut, informierte die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien.

Passanten waren am Donnerstag auf die Frau aufmerksam geworden, weil sie mit dem Kind sehr unsanft umgegangen war. Beim Baden in einem Teich stürzte sie mit dem Baby am Arm. Die Passanten sprachen sie an, woraufhin sie mit dem Kind verschwand. Kurz darauf kam der Mann mit dem Baby am Arm zurück, setzte es in den von der Frau zurückgelassenen Kinderwagen und sagte den Zeugen, er gehe seine Frau suchen. Dann verschwand auch er. Der Bub blieb allein zurück.