Über Stock und Stein: Zwei Tiroler setzten sich beim Achenseelauf die Krone auf

Mit Carina Wasle und Alexander Rainer siegten zwei Lokalmatadore bei der Jubiläumsauflage des Rennens. 1500 Läufer waren bei der 25. Auflage am Start.

Pertisau – Zweifache Europameisterin im Cross-Triathlon (2007, 2010), Weltmeisterin im Wintertriathlon (2009) und Vizeweltmeisterin im Cross-Duathlon (2022) – die Kundlerin Carina Wasle fügte dieser Palmarès am Sonntagvormittag den Sieg beim Jubiläums-Achenseelauf hinzu. Sicher war sich die 40-Jährige bei der 25. Auflage nicht: „Unterwegs kamen mir ein wenig Bedenken, dass ich am Ende einbrechen könnte.“ Das sollte nicht passieren.

Einen Tiroler Sieg gab es auch bei den Herren: Der Radfelder Alexander Rainer siegte in 1:28:59 Stunden klar vor dem Südtiroler Helmuth Mair. Ein besonderer Sieg für den 32-Jährigen: „Es war sehr emotional für mich, weil ich seit einem Jahr kein Rennen mehr absolviert habe.“ Ein Novum: Erstmals in der Geschichte des Achenseelaufs fanden alle Bewerbe an einem Tag statt. (TT)