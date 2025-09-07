Länderkampf in Schwaz und Kitz: Huys siegte am Kopfsteinpflaster
Siege für Kanada und Deutschland – aber auch für Tirol: Jayco-Profi Tabea Huys durfte nach 30 Runden in der Silberstadt jubeln, am Horn freuten sich zwei „Ötztaler“.
Schwaz, Kitzbühel – Die Schwazer Altstadt – am Samstag malerische Kulisse einer Rundenjagd über Kopfsteinpflaster. Bei den Damen gab Tirol den Ton an, Jayco-Profi Tabea Huys siegte letztlich vor Tabea sicherte sich vor den Union-Radteam-Assen Belinda Holzer und Amalie Cooper (Schnitt: 40,3 km/h). Bei den Herren siegte der Deutsche Dario Rapps vor zwei Landsleuten, Ex-Profi Lukas Pöstlberger (6.) und Marco Schrettl (Sieger U23) setzten Ausrufezeichen.
Das taten auch Jack Burcke (CAN) und Janine Meyer (GER), beide vergangene Woche noch beim Ötztaler Radmarathon unterwegs, in Kitzbühel. Sieg nach 216 Kilometern und 4600 Höhenmetern mit Schlussanstieg aufs Horn. Am Start: nicht weniger als 1500 Radler.
Ergebnisse
Kriterium Schwaz, Sieger:
Elite: Dario Rapps (GER) bzw. Tabea Huys (Liv-Alula-Jayco). U23: Marco Schrettl (Tirol KTM Cycling Team). Junioren: Renee Exenberger (ARBÖ Tom Tailer Wörgl) bzw. Max Felder (SUI). Amateure: Kilian Bader (GER/RV Innsbrucker Schwalben). U17: Sandro Exenberger (Wörgl) bzw. Alrun Schmid (Biketeam Silz-Mötz). U15: Georg Wartlsteiner (Wörgl). U13: Julian Kern bzw. Katharina Reich (beide Silz-Mötz). U11: Jonas Pfennig bzw. Amy Scheiring. U9: Leon Lindner bzw. Livia Pfennig. U7: Lina Kreidl bzw. Finnian Pfennig.
5. Kitzbüheler Radmarathon (216 km, 4600 Höhenmeter):
Damen: 1. Janine Meyer (GER) 6:48:43 Std., 2. Svenja De Greef (NED) +17:01, 3. Sonia Passuti (ITA) 29:02, 4. Elisabeth Fladerer (GER) 50:46, 5. Alina Mesli (AUT) 1:16:34.
Herren: 1. Jack Burke (CAN/Scott Stubai) 6:14:34 Std., 2. Jonas Holzknecht (Tirol KTM Cycling) +5:13 Min., 3. Simon Oppel (St. Johann/T.) 9:50 Min., 5. Patrick Hagenaars (Radsport Stanger Kitzbühel) 14:31 Min.