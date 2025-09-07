Länderkampf in Schwaz und Kitz: Huys siegte am Kopfsteinpflaster

Siege für Kanada und Deutschland – aber auch für Tirol: Jayco-Profi Tabea Huys durfte nach 30 Runden in der Silberstadt jubeln, am Horn freuten sich zwei „Ötztaler“.

Schwaz, Kitzbühel – Die Schwazer Altstadt – am Samstag malerische Kulisse einer Rundenjagd über Kopfsteinpflaster. Bei den Damen gab Tirol den Ton an, Jayco-Profi Tabea Huys siegte letztlich vor Tabea sicherte sich vor den Union-Radteam-Assen Belinda Holzer und Amalie Cooper (Schnitt: 40,3 km/h). Bei den Herren siegte der Deutsche Dario Rapps vor zwei Landsleuten, Ex-Profi Lukas Pöstlberger (6.) und Marco Schrettl (Sieger U23) setzten Ausrufezeichen.

Das taten auch Jack Burcke (CAN) und Janine Meyer (GER), beide vergangene Woche noch beim Ötztaler Radmarathon unterwegs, in Kitzbühel. Sieg nach 216 Kilometern und 4600 Höhenmetern mit Schlussanstieg aufs Horn. Am Start: nicht weniger als 1500 Radler.