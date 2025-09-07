Verborgene Linien: Marc Itzinger zeigt neue Werke im Kunstraum Leibl

Der Kunstraum Leibl in Lienz präsentiert noch bis 19. September 2025 die Ausstellung „Verborgene Linien“ des österreichischen Künstlers Marc Itzinger. Die Vernissage verspricht einen Einblick in eine Welt voller versteckter Geschichten und humorvoller Details.

Marc Itzinger, 1995 in Österreich geboren, lädt die Besucher ein, in seine Bilderwelt einzutauchen. In seinen neuesten Arbeiten verbindet der in Salzburg lebende und arbeitende Künstler Elemente des Kubismus und der Street Art.

Die Ausstellung „Verborgene Linien“ zeigt Werke, die aus einem spielerischen Prozess entstehen. Zwischen Farben und Konturen tauchen Gesichter, Herzen und Alltagsgegenstände auf, die nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Schmunzeln anregen. Die Hintergründe spiegeln Lebensfreude und emotionale Intensität wider, während schwarze Linien den Blick lenken und Raum für eigene Interpretationen lassen.

Humor spielt eine zentrale Rolle in Itzingers künstlerischem Schaffen. Seine Bilder wollen nicht nur berühren, sondern auch Leichtigkeit und Freude vermitteln. Die Ausstellung lädt dazu ein, genau hinzusehen und sich von den „verborgenen Linien“ überraschen zu lassen.

Marc Itzinger, der neben seiner künstlerischen Tätigkeit auch als Pädagoge arbeitet, verbindet in seinen Werken persönliche Erlebnisse mit menschlichen Emotionen und verspielten Andeutungen. Seine Erfahrungen als Lehrer bereichern sein künstlerisches Schaffen mit pädagogischen und sozialen Impulsen.

Eventinfos: