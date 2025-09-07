Haie fühlen sich trotz „Chancentod“ für den Auftakt gerüstet

Mit einer 2:4-Niederlage gegen EV Landshut schlossen die Innsbrucker Haie die Sommervorbereitung ab. Am Freitag startet der Ligabetrieb.

Meran - Nach dem 9:2-Kantersieg gegen Asiago am Samstagabend mussten sich die Innsbrucker Haie beim Vorbereitungsturnier in Meran gegen den deutschen Zweitligisten EV Landshut mit 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) beugen. Mit Kilian Rappold (40.) und Marcel Witting (57.) erzielten zwei Österreicher die beiden HCI-Treffer.

„Wir haben wieder vieles richtig gemacht und können viele positive Eindrücke aus Meran mitnehmen. Wir kommen zu vielen Torchancen. Gegen Landshut haben wir nur auf das Toreschießen vergessen und da müssen wir einfach noch ein bisschen kaltschnäuziger werden“, bilanzierte Haie-Co-Trainer Flo Pedevilla nach dem letzten Vorbereitungsmatch (gesamt: vier Siege, zwei Niederlagen), bei dem wieder Matt Vernon das Gehäuse hütete.