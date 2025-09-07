Überschlug sich mehrmals
71-Jährige bei Absturz am Weg zur Olperer Hütte schwer verletzt
Eine 71-Jährige ist am Sonntagvormittag bei einer Wanderung in Ginzling abgestürzt. Die Frau stieg gemeinsam mit ihrem Mann und einem befreundeten Paar vom Schlegeis Stausee in Richtung Olperer Hütte auf und ging dabei als Letzte der Gruppe.
Nach etwa 120 Höhenmetern Aufstieg verlor sie auf dem Steig das Gleichgewicht und stürzte, sich mehrmals überschlagend, über zwei Wegkehren ca. 20 Meter den Steilhang hinab. Sie landete direkt am Steig und erlitt schwere Verletzungen. Die Pensionistin wurde vom Notarzthubschrauber mittels Taus geborgen, ins Krankenhaus Schwaz geflogen und stationär aufgenommen. (TT.com)