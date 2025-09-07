Griff brach aus: Kletterer stürzte in Ehrwald acht Meter ab

Ein 24-Jähriger hat sich am Sonntag bei einem Kletterunfall in Ehrwald verletzt. Der Mann kletterte am Vormittag mit einer 37-Jährigen die Route Wetterkante an der Wetterstein-Westwand. In der ersten Seillänge stieg der 24-Jährige im Vorstieg, während seine Partnerin vom Standplatz aus mittels Halbmastwurfsicherung die Sicherung übernahm.

Rund vier Meter oberhalb des Standplatzes brach bei dem Mann ein Griff aus, wodurch er etwa acht Meter über Felsgelände abstürzte und sich dabei verletzte – wie schwer ist nicht bekannt. Eine Zwischensicherung hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesetzt.