Seltenes Spektakel: Die besten Leserfotos von der totalen Mondfinsternis in Tirol

Es war einer der Höhepunkte des Astro-Jahres. Die totale Mondfinsternis am Sonntagabend war ein Himmelsspektakel der besonderen Art und lockte auch in Tirol viele Hobby-Astronomen ins Freie. Wir suchen eure besten Leserfotos: Ladet euer Bild einfach in unserer Galerie direkt hoch.