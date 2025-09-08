Himmlisches Schauspiel
Seltenes Spektakel: Die besten Leserfotos von der totalen Mondfinsternis in Tirol
Es war einer der Höhepunkte des Astro-Jahres. Die totale Mondfinsternis am Sonntagabend war ein Himmelsspektakel der besonderen Art und lockte auch in Tirol viele Hobby-Astronomen ins Freie. Wir suchen eure besten Leserfotos: Ladet euer Bild einfach in unserer Galerie direkt hoch.
