Gegen Baum geprallt: Mann und zwei Kinder verbrannten nach Unfall in E-Auto

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Schwerte im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen drei Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Der Mann und die beiden Kinder saßen in einem Elektroauto, das gegen einen Baum prallte und in Flammen aufging, wie ein Polizeisprecher sagte. Für die drei Menschen kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten in dem Wrack. Weitere Angaben zur Identität der Opfer machte der Sprecher zunächst nicht.