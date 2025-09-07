Sekundenschlaf: Ehepaar bei Unfall auf der Inntalautobahn verletzt

Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Inntalautobahn bei Angath am Steuer eingenickt. Der Mann und seine Ehefrau waren gegen 15 Uhr von Deutschland Richtung Innsbruck unterwegs, als der Lenker einschlief. Das Auto fuhr ca. 70 Meter entlang der Böschung und touchierte mehrere Bäume und Sträucher, wodurch es entgegen der Fahrbahn zum Stillstand kam.