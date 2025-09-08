- Überblick
Kommentar
Über Geld spricht man doch
Kommentarvon Beate Troger
Wenn mündige Menschen auf reißerische Investment-Angebote im Netz hereinfallen und ihr Erspartes unreflektiert in dubiose Anlageprodukte stecken, haben sowohl die Finanzbildung als auch digitale Bildung in Österreich versagt.
