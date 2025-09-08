Trauer um Supertramp-Sänger: Rick Davies verlor Kampf gegen Krebs

Der Sänger der Band Supertramp starb im Alter von 81 Jahren nach langem Kampf gegen den Krebs, das gab die Band auf ihrer Website bekannt. Rick Davis sei friedlich in seinem Haus auf Long Island eingeschlafen.

Die Bandkollegen schrieben: „Abseits der Bühne war Rick für seine Herzlichkeit, seine Widerstandsfähigkeit und seine Hingabe an seine Frau Sue bekannt, mit der er über fünf Jahrzehnte lang zusammen war. Nachdem er mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, die ihn daran hinderten, weiterhin mit Supertramp auf Tournee zu gehen, genoss er es, mit seinen Freunden aus seiner Heimatstadt als Ricky and the Rockets aufzutreten. Ricks Musik und sein Vermächtnis inspirieren weiterhin viele Menschen und sind ein Beweis dafür, dass großartige Songs niemals sterben, sondern weiterleben.“