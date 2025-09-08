Gemeinde zieht kräftig an
Lehrer in Fulpmes zahlen ab neuem Schuljahr doppelt so viel fürs Parken
In der Tiefgarage am Tanglplatz werden rund 20 Parkplätze während der Hol- und Bringzeiten für Eltern freigehalten, die so ihre Kinder zur Schule bringen können.
© Renate Perktold
Die Gemeinde zieht bei den Dauerparkkarten für Lehrer ordentlich an. Dagegen sollen Elterntaxis künftig in der Tiefgarage für bis zu 30 Minuten gratis parken können. Damit will die Gemeinde dem Parkchaos in der Medrazerstraße ein Ende setzen.