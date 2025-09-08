Gesellschaftliches Problem

Häusliche Gewalt in Tirol: Viele Daten, aber wenig Übersicht

© APA/Techt
Verena Langegger

Zu unübersichtlich sei die Datenlage beim Thema häusliche Gewalt, kritisiert Zeliha Arslan (Grüne). So bleibe vieles unklar.