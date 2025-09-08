Vierköpfige Bande scheitert bei Tresor-Einbruch in Umhausen

Ein versuchter Einbruch in einen Hofladen in Umhausen endete am Sonntag für vier Tatverdächtige mit der Festnahme: Zwei Männer und zwei Frauen aus Rumänien wurden nach einer Fahndung gestellt.

Am Sonntag gegen 16.30 Uhr versuchten zwei Männer (35 und 24 Jahre) sowie zwei Frauen (32 und 21 Jahre), alle rumänische Staatsangehörige, in einem Hofladen in Umhausen einen Tresor aus der Verankerung zu reißen, um das darin befindliche Bargeld zu stehlen. Ein akustisches Signal im Geschäft störte die Täter, woraufhin sie in einem Auto talauswärts flüchteten.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug im Bereich Ötztaler Höhe angehalten werden. Die vier Insassen wurden eindeutig als Täter identifiziert. Der 35-Jährige zeigte sich geständig, die übrigen drei Tatverdächtigen machten nur teilweise Angaben oder verweigerten die Aussage.