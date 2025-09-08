Einer bereits im Gefängnis
Geldtasche aus Auto in Kolsass gestohlen: Duo als Täter ausgeforscht
Kolsass – Anfang Juli wurde in Kolsass eine Geldtasche aus einem unversperrten Auto gestohlen. Die Täter schlugen zwischen dem 3. Juli um 19 Uhr und dem 4. Juli um 8 Uhr zu. Dem Opfer entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro.
Nach umfangreichen Ermittlungen konnten ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger als Täter ausgeforscht werden, berichtet die Polizei. Der 14-Jährige verbüße gerade eine Haftstrafe in der Justizanstalt Innsbruck, sei aber nur zu einem Diebstahl geständig.
Der Aufenthaltsort des 17-Jährigen ist nicht bekannt. Ermittlungen laufen. (TT.com)