Olympiasieger lüftet süßes Baby-Geheimnis: „Dieser schöne Bauch ist wirklich sichtbar“

Der kleine Emanuele bekommt ein Geschwisterchen. Dieses süße Geheimnis lüftete am Wochenende Giuliano Razzoli. Der Slalom-Olympiasieger von 2010 und seine Elisa werden zum zweiten Mal Eltern.

„Da gibt es nicht viel zu sagen. Dieser schöne Bauch ist wirklich sichtbar“, schrieb der ehemalige italienische Skistar, der im März 2024 kurz vor der Geburt seines ersten Sohnes zurückgetreten war, zu einem Familien-Schnappschuss auf Instagram.