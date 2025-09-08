Der Nostalgie-Express fährt am 13. und 14. September nach Seefeld

Großer Bahnhof für gelebte Tradition: Am Samstag und Sonntag kann man in der Seefelder Fußgängerzone wieder Handwerk und Brauchtum bestaunen und sich kulinarische Schmankerl auf der Zunge zergehen lassen.

Altes Handwerk erleben, Tradition genießen & Geschichte spüren beim 26. Handwerksfest Seefeld in der Fußgängerzone.

Einsteigen bitte!

Das Handwerksfest Seefeld ist wie eine Fahrt mit dem Nostalgie-Express: Kaum rollt ihr los, bleibt die Gegenwart zurück, und vor euch entfaltet sich eine Welt aus Handwerkskunst, Brauchtum und Genuss.

Am Samstag, 13., und Sonntag, 14. September, verwandelt sich die Seefelder Fußgängerzone in einen Ort, an dem die ganze Magie alter Traditionen spürbar wird. Dieses Jahr habt ihr sogar die Möglichkeit, mit einem echten Nostalgie-Express anzureisen.

Erste Station: Hören

Wie der Rhythmus der Eisenräder begleitet euch der Klang der Schmiedehämmer, das Summen von Spinnrädern und die Musik der Musiker. Am Samstag um 13:00 Uhr setzt die historische Traktorenparade ein lautes Ausrufezeichen. Am Sonntag zieht der große Trachtenumzug mit über 800 Mitwirkenden wie eine lebendige Melodie durch die Straßen.

Zweite Station: Riechen & Schmecken

Der Duft von frisch gebackenem Holzofenbrot, würzigem Käse und süßen Leckereien zieht durch die Gassen. Am Bauernmarkt erlebt ihr Genuss wie aus Omas Küche. Besonders eindrucksvoll: die Südtiroler Bäcker, die zeigen, wie aus Korn knuspriges Brot entsteht – ein Erlebnis, das man nicht nur sieht, sondern auch riecht und schmeckt.

Mehr als 1.500 Mitwirkende – HandwerkerInnen, MusikantenInnen, Chöre, Trachtenvereine und TraktorfahrerInnen – gestalten das Fest mit Herzblut und verleihen ihm eine ganz besondere Note. Heuer neu ist die Anreise mit dem Vorarlberg-Nostalgie-Express.

Dritte Station: Sehen

Rund 100 Handwerksstände lassen die Augen ins Staunen verfallen: funkelnde Schmiedearbeiten, feine Holzschnitzereien, kunstvolle Glasbläserei. Jedes Stück ist ein Unikat – ein Fenster in eine Zeit, in der harte Arbeit, Geduld und Können die höchsten Güter waren.

Vierte Station: Fühlen

Hier darf man Tradition anfassen: Weidenruten zwischen den Fingern, die Wärme des Holzofens, die Vibrationen eines historischen Federhammers. Kinder wie Erwachsene spüren, wie lebendig Handwerk sein kann.

Letzte Station: Ankommen