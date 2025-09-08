Architektur-Highlights: „Neues Bauen in Tirol 2024“ kommt nach Imst

Die Wanderausstellung „Neues Bauen in Tirol 2024“ macht vom 11. bis 25. September Station in Imst. Auf dem Vorplatz des Pflegezentrums Gurgltal präsentiert die Schau herausragende Beispiele zeitgenössischer Tiroler Architektur und gibt Einblicke in aktuelle Bautrends der Region.

Die Ausstellung, die von aut.architektur und tirol in Kooperation mit dem Land Tirol und weiteren Partnern organisiert wird, zeigt auf zehn großformatigen Planen die Preisträger der „Auszeichnung des Landes Tirol für Neues Bauen 2024“. Sieben Auszeichnungen und zwei Anerkennungen wurden von einer hochkarätigen Jury aus 60 eingereichten Projekten ausgewählt.

Zu den prämierten Bauten gehören unter anderem die Revitalisierung des Klösterle in Imst, die Sanierung der Innbrücke in Innsbruck und innovative Wohnbauprojekte in Schwaz und Innsbruck. Die Ausstellung bietet somit einen repräsentativen Querschnitt durch die vielfältige Architekturlandschaft Tirols der letzten Jahre.

„Die Wanderausstellung ist eine hervorragende Gelegenheit für die Öffentlichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen in der Tiroler Architektur zu informieren“, erklärt Iris Reiter von aut. architektur und tirol. „Sie zeigt eindrucksvoll, wie sich Architektinnen und Architekten in Tirol mit den Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzen.“

Die Eröffnung findet am Donnerstag, den 11. September, um 17 Uhr statt. Nach Begrüßungsworten von Andrea Jäger, Hausleiterin des Pflegezentrums, und Stefan Handle vom Bau- und Raumordnungsausschuss der Stadt Imst, wird Iris Reiter in die Ausstellung einführen. Ein besonderes Highlight verspricht der Vortrag "HAT IMST (BAU)KULTUR?" von Architekt Werner Burtscher zu werden.