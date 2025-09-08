Bücherparadies für Jung und Alt: Stams lädt zum großen Flohmarkt

Am 13. und 14. September verwandelt sich das Foyer der Volksschule Stams in ein Eldorado für Bücherliebhaber und Spieleenthusiasten. Der jährliche Bücherflohmarkt lockt mit einem vielfältigen Angebot an Literatur und Unterhaltung für die ganze Familie.

Stams – Wer auf der Suche nach neuem Lesestoff für gemütliche Herbstabende ist, wird beim Stamser Bücherflohmarkt garantiert fündig. An zwei Tagen können Besucher in einer großen Auswahl an Büchern und Spielen stöbern. Der Flohmarkt öffnet am Samstag, den 13. September, von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, den 14. September, von 10 bis 15 Uhr seine Pforten.

Doch das Event bietet weit mehr als nur die Möglichkeit, günstig an neue Lektüre zu kommen. Ein besonderes Highlight erwartet die jüngsten Besucher: Zu jeder vollen Stunde findet eine Kinderlesung statt, bei der die kleinen Leseratten in spannende Geschichtenwelten eintauchen können.

Für Spielebegeisterte gibt es eine weitere Attraktion: Die Spieletauschbörse lädt dazu ein, ausgespielte Brettspiele gegen neue Herausforderungen einzutauschen. Eine perfekte Gelegenheit, das heimische Spieleregal aufzufrischen und gleichzeitig anderen eine Freude zu bereiten.

Wer Lust auf eine kleine Herausforderung hat, kann beim Schätzspiel sein Glück versuchen. Die besten Schätzer dürfen sich auf attraktive Preise freuen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Bei Gebäck, Säften und Kaffee können Besucher in gemütlicher Atmosphäre verweilen und sich über ihre neuesten Bücherfunde austauschen. Der Bücherflohmarkt bietet somit die perfekte Gelegenheit, um mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen und vielleicht den einen oder anderen Buchtipp zu erhalten.