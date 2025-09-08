Spirituelle Wanderung: Wallfahrt nach Riedeben lädt zur Besinnung ein

Am 12. September organisiert der Turmmuseums-Verein Oetz eine besondere Wallfahrt zur Kapelle in Riedeben. Die einstündige Wanderung verspricht nicht nur landschaftliche Schönheit, sondern auch spirituelle Momente und gemeinschaftliches Beisammensein.

Oetz – Die Gemeinde Oetz wird am kommenden Freitag Schauplatz einer besonderen Veranstaltung. Der Turmmuseums-Verein Oetz lädt Gläubige und Wanderfreunde gleichermaßen zu einer Wallfahrt nach Riedeben ein. Die Route führt die Teilnehmer über den historischen Auer Kirchweg und Klingenburg, wobei mehrere Besinnungsstationen zum Innehalten einladen.

Die Wanderung beginnt um 15 Uhr an der Pfarrkirche Oetz. Von dort aus geht es auf einem Weg, der nicht nur landschaftlich reizvoll ist, sondern auch spirituelle Tiefe verspricht. Pfarrer Andreas Agreiter und Mitglieder des Kirchenchors begleiten die Pilger auf ihrem Weg zur Kapelle in Riedeben.

Höhepunkt der Veranstaltung ist ein Gottesdienst in der Kapelle, die für ihr beeindruckendes Altarbild bekannt ist. Das Detail „Maria Hilf“ ziert nicht nur die Einladung zur Wallfahrt, sondern empfängt auch die Gläubigen in der Kapelle selbst.

Nach den geistlichen Momenten lädt der Verein zu einem gemütlichen Ausklang ein. Bei einer Stärkung in geselliger Runde haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Eindrücke der Wanderung Revue passieren zu lassen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.