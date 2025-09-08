Seniorenbund Reutte lädt zur Einstandsparty ins neue Vereinslokal

Der Seniorenbund Reutte und Umgebung ist umgezogen und feiert am 11. September seine neuen Räumlichkeiten. Besucher können sich über das Angebot informieren und an einer Verlosung teilnehmen.

Reutte – Der Seniorenbund Reutte hat ein neues Zuhause gefunden. Die Organisation, die bislang im Haus der Vereine untergebracht war, ist in die Büroräume der Tiroler Volkspartei, Mühlerstraße 3 in Reutte, übersiedelt. „Unser VP-Büro ist ohnehin die meiste Zeit leer, da wir ja auch noch keine neue Geschäftsführung haben. Deshalb ist da genug Platz für die regelmäßigen Treffen der Senioren“, erklärt Elisabeth Pfurtscheller.

Um den Umzug gebührend zu feiern, lädt der Seniorenbund, der im Talkessel Reutte rund 200 Mitglieder zählt, zu einer Einstandsparty am 11. September von 14 bis 17 Uhr ein.

„Gäste können bei der Veranstaltung die neuen Vereinsräume besichtigen und sich über die Aktivitäten des Tiroler Seniorenbundes informieren“, so Pfurtscheller. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, kalten Getränken, Kuchen und Knabbereien gesorgt.