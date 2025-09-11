Unterhaus kompakt
Nach kuriosem Wechselfehler von Westligist Schwaz: Strafsenat fällte Entscheidung
Der FC Tiroler Zugspitze schnappte sich in Überziehleiberln die Tabellenführung in der Bezirksliga West.
© kristen-images.com / Michael Kristen
Westligist SC Schwaz musste vor dem Heimderby gegen die Reichenau die erwartete Hiobsbotschaft hinnehmen. In Walchsee sahen die Fußballfans ein Torspektakel der Sonderklasse. Überziehleiberln in Sistrans und eine Verabschiedung in Vils sorgten zudem für Gesprächsstoff. Dies und mehr gibt es heute im Unterhaus kompakt: