Nach kuriosem Wechselfehler von Westligist Schwaz: Strafsenat fällte Entscheidung

Westligist SC Schwaz musste vor dem Heimderby gegen die Reichenau die erwartete Hiobsbotschaft hinnehmen. In Walchsee sahen die Fußballfans ein Torspektakel der Sonderklasse. Überziehleiberln in Sistrans und eine Verabschiedung in Vils sorgten zudem für Gesprächsstoff. Dies und mehr gibt es heute im Unterhaus kompakt: