Tiroler Zugspitze in Überziehleiberln zur Tabellenführung, Verletzungspech in Langkampfen

Leider schlug der Verletzungsteufel auch an diesem Wochenende gleich auf mehreren Fußballplätzen gnadenlos zu. In Walchsee sahen die Fußballfans ein Torspektakel der Sonderklasse. Überziehleiberln in Sistrans und eine Verabschiedung in Vils sorgten zudem für Gesprächsstoff. Dies und mehr gibt es heute im Unterhaus kompakt: