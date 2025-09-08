Lions Club Wörgl: Neuer Präsident und ambitionierte Pläne

Alois Widmoser übernimmt die Führung des Lions Club Wörgl. Im vergangenen Jahr sammelte der Verein über 60.000 Euro für Bedürftige. Für die kommende Saison sind mehrere Benefizveranstaltungen geplant. Erstmals werden auch Frauen als Mitglieder aufgenommen.

WÖRGL. Der Lions Club Wörgl hat einen Führungswechsel vollzogen. Alois Widmoser löste Jakob Kruckenhauser als Präsident ab. Unter Kruckenhausers Leitung erwirtschaftete der Club im vergangenen Jahr mehr als 60.000 Euro für Menschen in Not.

„Es war mir eine Ehre, dieses Clubjahr begleiten zu dürfen“, bilanziert der scheidende Präsident Kruckenhauser. Die Mittel stammten aus verschiedenen Initiativen wie Konzerten und einem Trödelmarkt.

Der neue Präsident Widmoser blickt bereits in die Zukunft: „Da die Ansuchen weiter steigen, wollen wir auch heuer mit voller Kraft anpacken.“ Für das kommende Clubjahr sind mehrere Veranstaltungen geplant.

Termine Trödelmarkt am 4. Oktober

Erstmals ein Hoffest beim Unterkrumbacherhof am 24. Oktober

Schneefest am Schatzberg am 14. März

Konzert am 11. April

Golfturnier am 9. Mai