Archäologische Zeitreise in Wenns: Führung durch prähistorische Siedlungen

Am 13. September lädt Archäologie Tirol zu einer faszinierenden Entdeckungsreise durch die Vergangenheit ein. Die Führung führt Interessierte durch das prähistorische Siedlungsareal St. Margarethen und zur Höhensiedlung am Guggåschmeck in Wenns.

Die Geschichte Tirols reicht weit zurück, und viele Spuren vergangener Epochen sind noch heute in der Landschaft zu entdecken. Eine besondere Gelegenheit, diese Zeugnisse der Vergangenheit zu erkunden, bietet sich am kommenden Samstag in Wenns im Pitztal.

Die Führung beginnt um 14 Uhr am Parkplatz beim Pitz Park in St. Margarethen. Von dort aus startet die archäologische Erkundungstour durch das Siedlungsareal St. Margarethen. Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit dem Wenner Archäologen Lukas Gundolf in die prähistorische und römische Siedlungsgeschichte von Wenns einzutauchen und ehemalige Grabungsstellen zu besichtigen.

Der Wenner Archäologe Lukas Gundolf führt am Samstag zu historischen Fundorten. © Lukas Gundolf

Ein Highlight der Führung ist die Präsentation von Fundobjekten aus dem rätischen Haus von St. Margarethen und dem Guggåschmeck. Diese greifbaren Zeugnisse vergangener Zeiten vermitteln einen lebendigen Eindruck vom Leben unserer Vorfahren.

Im Anschluss führt die Tour weiter zur Höhensiedlung am Guggåschmeck. Hier können die Teilnehmer noch oberflächlich erkennbare Strukturen einer prähistorischen Siedlung erkunden. Der Aufstieg zum Guggåschmeck verspricht nicht nur archäologische Einblicke, sondern auch einen eindrucksvollen Ausblick über das Pitztal.