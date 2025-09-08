Verzögerungen auf der A12

Auto prallte im Amraser Tunnel gegen Wand: Zwei Personen verletzt

Das Auto blieb in verkehrter Richtung auf zwei Fahrstreifen stehen.
© TT/Daniel Liebl

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561