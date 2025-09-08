Seniorenvertreter gegen Abstriche
2,7 Prozent für alle oder nur für einige? Die Streitpunkte der Pensionsanpassung 2026
In Zeiten von Sparpaketen ist immer auch die Pensionserhöhung ein Thema. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will unter dem gesetzlichen Anpassungsfaktor bleiben.
© APA/Gindl
Die Regierung plant mit Blick auf das knappe Budget eine Staffelung: Wer einen höheren Bezug hat, soll anteilsmäßig weniger bekommen. Die Seniorenvertreter von ÖVP und SPÖ fordern einen vollen Inflationsausgleich für alle.