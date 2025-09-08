Baby gestorben: Hebamme aus Österreich in Kroatien festgenommen
Zagreb – Eine 69-jährige Hebamme aus Österreich ist am Freitag in Zagreb in Kroatien nach einer Hausgeburt von Zwillingen mit schweren Komplikationen festgenommen worden. Wie die Kronen Zeitung am Montag berichtete, überlebte eines der Babys nicht, die 42-jährige Mutter musste mit starken Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Außenministerium bestätigte die Festnahme einer Person gegenüber der Austria Presse Agentur. Nähere Informationen seien aber aus Datenschutzgründen nicht möglich.
Verdacht auf fahrlässige Tötung
Nach Angaben des Klinischen Krankenhauses Zagreb wurde die Frau aufgrund einer Plazentaretention sofort operiert. Das überlebende Kind sei in die Neugeborenenstation gebracht worden, sagte Gynäkologe Trpimir Goluž der Krone. Er betonte, der sicherste Ort für eine Geburt sei ein spezialisiertes Krankenhaus mit entsprechender Ausstattung zur Überwachung von Mutter und Kind.
Die Behörden nahmen die österreichische Hebamme demnach wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in Untersuchungshaft. Laut kroatischem Strafrecht drohen dafür bis zu fünf Jahre Haft. In Kroatien liegt die Verantwortung bei Hausgeburten ausschließlich bei der Familie und der hinzugezogenen Hebamme. (APA)