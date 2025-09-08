Radwegprojekt im Bezirk Lienz gewinnt den VCÖ-Mobilitätspreis Tirol 2025

Der VCÖ-Mobilitätspreis Tirol 2025 wurde an ein Radwegprojekt im Bezirk Lienz verliehen. Das Konzept "Lückenschluss im Radwegenetz" des Planungsverbands "Zukunftsraum Lienzer Talboden" soll die Erreichbarkeit des Zentralraums Lienz mit dem Fahrrad verbessern.

Innsbruck, Lienz – Das Siegerprojekt umfasst zwölf Streckenabschnitte mit einer Gesamtlänge von 7,1 Kilometern. Ziel ist es, vorhandene Radwege zu verbinden und Lücken im Netz zu schließen. Zudem wurden potenzielle Gefahrenstellen beseitigt und die Ortskerne der Gemeinden besser an die Radwege angebunden. Die Bauarbeiten begannen 2024 und sollen bis 2026 abgeschlossen sein.

Mobilitäts-Landesrat René Zumtobel betonte bei der Preisverleihung im Innsbrucker Landhaus die Bedeutung des Projekts: „Rund 18.000 Menschen pendeln täglich nach Lienz. Mit einem E-Bike sind auch längere Strecken gut zu bewältigen. Damit sich mehr Menschen für das Rad statt dem Auto entscheiden, braucht es gut ausgebaute und sichere Radwege.“

VCÖ-Experte Michael Schwendinger unterstrich die Notwendigkeit einer nachhaltigen Mobilitätswende: "Wenn wir die Mobilität nachhaltig verbessern, es mehr öffentlichen Verkehr und mehr Sharing-Angebote gibt und die Infrastruktur für das Gehen und Radfahren ausgebaut wird, dann verringern wir den Energieverbrauch, die Emissionen, den Lärm und die Staus."

Preise für Stams, Innsbruck und Asfinag

Neben dem Hauptpreis wurden drei weitere Projekte ausgezeichnet:

Der Regionalterminal in Stams (Bezirk Imst) der Truck to Train Service GmbH für den Güterumschlag. Das Stadtrad Innsbruck der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) mit stark gestiegenen Nutzungszahlen. Das ASFINAG-Projekt "Freie Fahrt für Öffis auf der A 12", das Linienbussen bei Stau die Nutzung des Pannenstreifens erlaubt.