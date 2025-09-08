Wanderausstellung "Neues Bauen in Tirol 2024" macht Station in Oberhofen

Die renommierte Wanderausstellung "Neues Bauen in Tirol 2024" präsentiert ab 29. September die besten architektonischen Projekte Tirols im Rimml Areal in Oberhofen. Die Schau bietet einen faszinierenden Querschnitt durch die Tiroler Architekturlandschaft der jüngsten Vergangenheit und ist bis 12. Oktober frei zugänglich.

Oberhofen – Alle zwei Jahre zeichnet das Land Tirol gemeinsam mit der Kammer der Ziviltechniker:innen, der Zentralvereinigung der Architekt:innen Österreichs, des Landesverbands Tirol und „aut. architektur und tirol“ vorbildliche Bauten in Tirol aus. Um der interessierten Öffentlichkeit einen Einblick in die Tiroler Architektur der unmittelbaren Vergangenheit zu bieten, wurde eine Wanderausstellung konzipiert, die sämtliche ausgezeichnete und eingereichte Projekte im öffentlichen Raum sichtbar macht.

Die Ausstellung zeigt auf zehn großformatigen Planen die Preisträger der "Auszeichnung des Landes Tirol für Neues Bauen 2024". Insgesamt wurden sieben Auszeichnungen und zwei Anerkennungen vergeben, die sich durch ihre vorbildliche Auseinandersetzung mit den architektonischen Herausforderungen unserer Zeit hervorheben.

Auch Rimml-Areal unter beeindruckenden Bauwerken

Unter den ausgezeichneten Projekten finden sich beeindruckende Bauwerke wie die sanierte Innbrücke in Innsbruck, das revitalisierte Rimml-Areal in Oberhofen und die Wohnanlage "Am Zeughaus" in Innsbruck. Die Bandbreite reicht von innovativen Wohnkonzepten über sensible Sanierungen bis hin zu mutigen Neuinterpretationen historischer Bausubstanz.

Die Jury, bestehend aus renommierten Architekten aus Österreich und der Schweiz, wählte aus 60 eingereichten Projekten die Preisträger aus. "Die ausgezeichneten Bauten zeigen eindrucksvoll, wie zeitgenössische Architektur sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugen kann", erklärt ein Sprecher des aut.