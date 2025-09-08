Neuer Trinkbrunnen im Rapoldipark: Erfrischung für Mensch und Tier

Im Innsbrucker Rapoldipark wurde ein sanierter Trinkbrunnen eröffnet, der sowohl Menschen als auch Hunden eine hygienische Erfrischungsmöglichkeit bietet. Die barrierefreie Anlage aus Ötztaler Naturstein fügt sich harmonisch in die Parklandschaft ein.

Innsbruck – Der südöstliche Teil des Rapoldiparks in Innsbruck hat eine neue Attraktion: Einen frisch sanierten Trinkbrunnen, der gleich mehrere Bedürfnisse erfüllt. Die Anlage wurde so konzipiert, dass sie sowohl für Menschen als auch für ihre vierbeinigen Begleiter leicht zugänglich ist. Zwei getrennte Trinkbereiche sorgen dafür, dass Zwei- und Vierbeiner hygienisch ihren Durst stillen können.

Bei der Gestaltung wurde besonderer Wert auf Barrierefreiheit und Ästhetik gelegt. Der aus Ötztaler Naturstein gefertigte Brunnen fügt sich nahtlos in die grüne Umgebung des Stadtparks ein. Die Sanierungsarbeiten führte das städtische Amt für Grünanlagen in Zusammenarbeit mit der Firma STRABAG durch. Die Kosten für das Projekt beliefen sich auf rund 7100 Euro.