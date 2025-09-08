Indischer Abend in Lienz: Eine Reise für alle Sinne

Am 11. September 2025 verwandelt sich das Bildungshaus Osttirol in Lienz in eine farbenfrohe indische Oase. Katharina Zanon und Oliver Deutsch laden zu einem Abend ein, der Erzählkunst, Musik und Kulinarik vereint.

Lienz – Der "Indische Abend" verspricht eine faszinierende Reise durch den Subkontinent, ohne dass die Besucher Osttirol verlassen müssen. Von 18 bis 20 Uhr entführen die beiden Weltenbummler ihr Publikum in die vielfältige Kultur Indiens.

© Katharina Zanon

Katharina Zanon wird Auszüge aus ihrem Reisetagebuch zum Besten geben. Ihre Geschichten spannen einen Bogen von den mystischen Ufern des Ganges bis hin zu den komplexen Welten der hinduistischen Gottheiten. Die musikalische Untermalung des Abends übernehmen Zanon und Deutsch gemeinsam. Ihre auf Reisen gesammelten Eindrücke übersetzen sie in Melodien.

Doch der "Indische Abend" spricht nicht nur Ohren und Augen an. Oliver Deutsch, der zweite Teil des Duos, wird die Gäste mit seiner Interpretation eines veganen Currys verwöhnen.

Um Anmeldung wird gebeten. (TT)

Eventinfos: