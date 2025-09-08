TT zu Gast bei Rittern, Gaucklern und Barden

Am Samstag, den 6. 09. lud die Tiroler Tageszeitung anlässlich ihres 80-Jahr-Jubiläums ihre Leser und Leserinnen in die Knappenwelt Gurgltal ein.

Am vergangenen Samstag erlebte die Knappenwelt Gurgltal, die seit Mai wieder im Vollbetrieb ist, eine Zeitreise in die Vergangenheit. Die TT machte Halt und viele Familien konnten mit ihrer TT-Clubkarte kostenlos am Fest und am bunten Treiben in Tarrenz teilnehmen.

Das Wochenende stand nämlich ganz im Zeichen des „Ritterturniers zue Tarrenz 2025“, Österreichs größtem Medieval Combat Event. Rund 1500 Besucherinnen und Besucher aus nah und fern erlebten das mittelalterliche Spektakel. Viele Tiroler Vereine wirkten mit, zeigten mittelalterliches Handwerk, Tanz-Workshops und eine Band spielte authentische Melodien in englisch und französisch. Die Knappenwelt bot die perfekte Kulisse und präsentierte sich als Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs, wo Geschichte und Gegenwart auf faszinierende Weise miteinander verschmolzen.

Benjamin Tanzer, Geschäftsführer der Knappenwelt, Manuela Kofler von der TT, Stefan Rueland Bürgermeister von Tarrenz und Andreas Tangl Obmann Bergwerksverein mit TT-Toni. © ÅLLAWEIL

Ritter, Knappen und Barden

Das Ritterturnier verwandelte die Felder rund um Tarrenz in ein buntes Treiben voller historischer Figuren. Mittelaltervereine aus ganz Europa, Barden, Handwerker, Gaukler und Bader mit ihren Zubern sorgten für eine authentische Atmosphäre. Unzählige Stationen boten den Besuchern die Möglichkeit, in die Welt des Mittelalters einzutauchen. Ob beim Schmieden, Töpfern oder Bogenschießen – überall gab es Neues zu entdecken und zu erleben.

Hannah und Bell legen die Tarot Karten für Besucher. © ÅLLAWEIL

Prinzessinnen und Ritter

Die Luft war erfüllt vom Lachen der Kinder. Viele BesucherInnen waren gekleidet in adäquaten Kostümen mit bodenlangen Kleidern, Hemden und Oberkleidern. Die Kleidung variierte damals je nach sozialem Stand von einfachen Gewändern bis zu prunkvollen, reich verzierten Roben aus teurer Seide. Passende Accessoires waren Hauben, Schleier und Gürtel.

Das Wetter zeigte sich am Samstag von seiner besten Seite. In der Knappenwelt konnte man die gestellten Rätsel bei der Schnitzeljagd lösen, zu gewinnen gibt es u. a. einen WEDL-Einkaufsgutschein à 100 Euro, eine Testa-Rossa-Kapselmaschine sowie drei Dez-Gutscheine à 100 Euro.