TT zu Gast bei Rittern und Barden
Am Samstag, den 6. 09. lud die Tiroler Tageszeitung anlässlich ihres 80-Jahr-Jubiläums ihre Leser und Leserinnen in die Knappenwelt Gurgltal ein.
Am vergangenen Samstag erlebte die Knappenwelt Gurgltal eine Zeitreise in das Herz des Mittelalters. Im Rahmen ihrer diesjährigen „TT zu Gast“-Tour machte die Tiroler Tageszeitung Halt in der Knappenwelt Gurgltal. Das Wochenende stand ganz im Zeichen des „Ritterturniers zue Tarrenz 2025“, Österreichs größtem Medieval Combat Event, und zog Besucherinnen und Besucher aus nah und fern an.
Noch heute zeugen zahlreiche Bergwerke, in denen einst Bleierze abgebaut wurden, von der harten Arbeit, die das Leben der Menschen damals bestimmte. Die Knappenwelt Gurgltal, ein Ort, der die Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts lebendig werden lässt, bot eine perfekte Kulisse für das mittelalterliche Spektakel.
Ritter, Knappen und Barden
Das Ritterturnier verwandelte die Felder rund um Tarrenz in ein buntes Treiben voller historischer Figuren. Mittelaltervereine aus ganz Europa, Barden, Handwerker, Gaukler und Bader mit ihren Zubern sorgten für eine authentische Atmosphäre. Unzählige Stationen boten den Besuchern die Möglichkeit, in die Welt des Mittelalters einzutauchen. Ob beim Schmieden, Töpfern oder beim Bogenschießen – überall gab es Neues zu entdecken und zu erleben.
Prinzessinnen und Ritter
Die Luft war erfüllt vom fröhlichen Lachen der Kinder, die besonderen Spaß daran hatten, in prächtigen Gewändern die Welt der Ritter und Hofnarren erkundeten und die Abenteuer der Vergangenheit hautnah zu erleben. Das Wetter zeigte sich dabei von seiner besten Seite.
Die Knappenwelt präsentierte sich als Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs, wo Geschichte und Gegenwart auf faszinierende Weise miteinander verschmelzen. Den Besuchern hat’s gefallen, konnten sie doch auch wieder Preise bei der Schnitzeljagd gewinnen, u. a. einen WEDL-Einkaufsgutschein à 100 Euro, eine Testa-Rossa-Kapselmaschine sowie drei Dez-Gutscheine à 100 Euro.