TT zu Gast bei Rittern und Barden

Am Samstag, den 6. 09. lud die Tiroler Tageszeitung anlässlich ihres 80-Jahr-Jubiläums ihre Leser und Leserinnen in die Knappenwelt Gurgltal ein.

Am vergangenen Samstag erlebte die Knappenwelt Gurgltal eine Zeitreise in das Herz des Mittelalters. Im Rahmen ihrer diesjährigen „TT zu Gast“-Tour machte die Tiroler Tageszeitung Halt in der Knappenwelt Gurgltal. Das Wochenende stand ganz im Zeichen des „Ritterturniers zue Tarrenz 2025“, Österreichs größtem Medieval Combat Event, und zog Besucherinnen und Besucher aus nah und fern an.

Noch heute zeugen zahlreiche Bergwerke, in denen einst Bleierze abgebaut wurden, von der harten Arbeit, die das Leben der Menschen damals bestimmte. Die Knappenwelt Gurgltal, ein Ort, der die Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts lebendig werden lässt, bot eine perfekte Kulisse für das mittelalterliche Spektakel.

Benjamin Tanzer, Geschäftsführer der Knappenwelt, Manuela Kofler von der TT, Stefan Rueland Bürgermeister von Tarrenz und Andreas Tangl Obmann Bergwerksverein mit TT-Toni. © ÅLLAWEIL

Ritter, Knappen und Barden

Das Ritterturnier verwandelte die Felder rund um Tarrenz in ein buntes Treiben voller historischer Figuren. Mittelaltervereine aus ganz Europa, Barden, Handwerker, Gaukler und Bader mit ihren Zubern sorgten für eine authentische Atmosphäre. Unzählige Stationen boten den Besuchern die Möglichkeit, in die Welt des Mittelalters einzutauchen. Ob beim Schmieden, Töpfern oder beim Bogenschießen – überall gab es Neues zu entdecken und zu erleben.

Hannah und Bell legen die Tarot Karten für Besucher. © ÅLLAWEIL

Prinzessinnen und Ritter

Die Luft war erfüllt vom fröhlichen Lachen der Kinder, die besonderen Spaß daran hatten, in prächtigen Gewändern die Welt der Ritter und Hofnarren erkundeten und die Abenteuer der Vergangenheit hautnah zu erleben. Das Wetter zeigte sich dabei von seiner besten Seite.