75-Jähriger verirrte sich bei Wanderung: Nächtliche Suchaktion in Haiming
Ein 75-jähriger Wanderer ist in der Nacht auf Montag in Haiming im Ötztal nach einer Suchaktion unterkühlt und verletzt geborgen worden.
Ein 75-Jähriger hat sich am Sonntag bei einer Wanderung im Bezirk Imst verirrt und damit eine große Suchaktion ausgelöst, die bis tief in die Nacht dauerte. Der Mann war bis zum Abend nicht von einer Wanderung zur Haiminger Alm zurückgekehrt und war auch telefonisch nicht erreichbar. Die alarmierte Polizei erreichte den Vermissten schließlich am Handy.
Mitglieder der Bergrettungen Sautens und Mieming mit Suchhunden, der Feuerwehren Haiming und Landeck mit Drohnen und der Rettung sowie ein Team des Polizeihubschraubers machten sich auf die Suche nach dem 75-Jährigen. Gegen 2.20 Uhr wurde dieser schließlich vom Hubschrauber aus lokalisiert. Die Bergrettung barg den unterkühlten Wanderer, die Rettung brachte ihn anschließend ins Krankenhaus Zams. (TT.com)