75-Jähriger verirrte sich bei Wanderung: Nächtliche Suchaktion in Haiming

Ein 75-jähriger Wanderer ist in der Nacht auf Montag in Haiming im Ötztal nach einer Suchaktion unterkühlt und verletzt geborgen worden.

Ein 75-Jähriger hat sich am Sonntag bei einer Wanderung im Bezirk Imst verirrt und damit eine große Suchaktion ausgelöst, die bis tief in die Nacht dauerte. Der Mann war bis zum Abend nicht von einer Wanderung zur Haiminger Alm zurückgekehrt und war auch telefonisch nicht erreichbar. Die alarmierte Polizei erreichte den Vermissten schließlich am Handy.

Einsatzkräfte bei der Planung. © Bergrettung