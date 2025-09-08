Neue Südtiroler Siedlung in Kematen: Dachgleiche beim ersten Bauabschnitt gefeiert

Die Neue Heimat Tirol investiert rund 50 Millionen Euro in die Erneuerung der historischen Südtiroler Siedlung in Kematen. Bis 2032 sollen insgesamt 168 neue bzw. modernisierte Wohnungen entstehen. Diese Woche wurde die Dachgleiche beim ersten Bauabschnitt gefeiert.

Kematen – Die unter Denkmalschutz stehende Südtiroler Siedlung in Kematen wird grundsätzlich saniert und durch Nachverdichtung erweitert. Am aktuellen Baufeld zwischen Bahnhofstraße und Sandbichlweg entstehen neun Zwei-Zimmerwohnungen samt Tiefgarage.

Das Innsbrucker Architekturbüro Vogl-Fernheim zeichnet für die Planung verantwortlich. Die gesamte Anlage wird barrierefrei und auf betreubares Wohnen ausgerichtet. Bürgermeister Klaus Gritsch sieht darin eine wichtige Ergänzung zum bereits bestehenden Sozialzentrum "ankematen".

Die Baukosten für den aktuellen Abschnitt belaufen sich auf rund drei Millionen Euro. Das Gebäude wird in Hybridbauweise mit Holzfassade und Satteldach errichtet. Eine Photovoltaikanlage und der Anschluss an die lokale Fernwärme sorgen für eine nachhaltige Energieversorgung.