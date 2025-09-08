Sommerende: Das Brixental steht ganz im Zeichen der Alm-Heimfahrer

Das Brixental ist eine der almreichsten Regionen im gesamten Alpenbogen. Die traditionellen Almantriebe locken hier alljährlich nicht nur Gäste, sondern auch die Einheimischen an.

Brixen, Kirchberg, Westendorf – Wenn im Brixental der Herbst Einzug hält, steht ein besonderes Highlight im Mittelpunkt: der Almabtrieb. Am 20. September kehren die Bauern mit festlich geschmücktem Vieh von den Almen ins Tal zurück – ein farbenprächtiges Schauspiel, das jedes Jahr zahlreiche Besucher begeistert. Mit Musik, regionalen Köstlichkeiten und traditionellem Brauchtum wird dieser Tag in Brixen im Thale, Kirchberg und Westendorf gefeiert.

Brixner Almfest

Am Samstag, den 20. September, ab 10 Uhr lädt Brixen zum großen Almfest ein. Hier verwöhnen die Schützenkompanie und die Bäuerinnen die Gäste mit regionalen Schmankerln, während die Musikkapelle Brixen und die „Jungen Zellberger“ für Stimmung sorgen. Auf dem Bauern- und Handwerksmarkt können Besucher traditionelle Kunstfertigkeit hautnah erleben. Für die jüngsten Gäste gibt es ein vielfältiges Kinderprogramm wie eine Bastelstation, Kinderschminken, einer Popcornmaschine und eine Hüpfburg.

Westendorfer „Hoamfahrerfest“

Parallel dazu findet in Westendorf das „ Hoamfahrerfest“ statt, organisiert von der Ortsbauernschaft, den Bäuerinnen und der Landjugend. Kulinarische Spezialitäten aus der Region und zünftige Live-Musik – unter anderem von den „ Hinterlechnern“ – sorgen für ein unverwechselbares Fest. Bereits am Freitag, den 19. September, stimmt ein stimmungsvoller Dämmerschoppen im Ortszentrum von 16 bis 20 Uhr auf die Feierlichkeiten ein. Für musikalische Höhepunkte sorgen die „ KremserKellerMusi“, „ Frank and the Boys“ sowie die „Falkensteiner Musikanten“.

Den Abschluss des Abends bildet das letzte Platzkonzert mit der Bundesbahn-Musikkapelle Innsbruck, das um 20 Uhr beim Musikpavillon in Westendorf für stimmungsvolle Klänge sorgt. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt dabei das Rote Kreuz Westendorf.

Zwei Termine in Kirchberg

Auch Kirchberg steht ganz im Zeichen des Almabtriebs. Am 20. September startet dort ab 10 Uhr ein Bauern- und Handwerksmarkt mit typischen Brixentaler Produkten, begleitet vom „ Brixentaler Edelweiß Duo“.