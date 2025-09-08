Kreativcampus Spielfeld Kultur begeistert 173 Kinder in Osttirol

Zum 12. Mal fand der Kreativcampus Spielfeld Kultur statt. 173 Kinder nahmen an neun Workshops teil, die von 30 Betreuern geleitet wurden. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg.

Lienz – Die Workshops verteilten sich auf drei Standorte: das Museum Aguntum & Archäologischer Park, den Kultursaal der Gemeinde Nussdorf-Debant und erstmals das Fotoatelier von Christof Gaggl in der Peggetz. Die Abschlussveranstaltungen am Freitagnachmittag lockten über 350 Eltern und Kinder an. Zuerst präsentierten die Teilnehmer ihre Werke im Kultursaal Debant, anschließend im Archäologischen Park von Aguntum.

© Spielfeld Kultur

Das Angebot war vielfältig: Im Tanzlabor mit Julia Hechenblaikner bewegten sich die Kinder durch Zeit und Raum. Nebenan nähten sie unter Anleitung von Julia Urbantschnig Sommerponchos aus alten Handtüchern. Im Archäologischen Park zimmerten die Teilnehmer Möbel, bauten in der Architekturwerkstatt in die Höhe und drehten sogar einen Film, der sie zum Mond beförderte. Weitere Workshops umfassten Kreativität für die Jüngsten, eine Schreibwerkstatt, Töpfern und Fotografie.

© Spielfeld Kultur