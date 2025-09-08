Neue Ratrakgarage beim Riefenlift in Zams eingeweiht: Ehrenamt im Mittelpunkt

In Zams wurde am Wochenende die neue Ratrakgarage beim Riefenlift feierlich eingeweiht. Das Projekt steht symbolisch für den starken Zusammenhalt und das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde.

Die Garage dient nicht nur als Unterstand für das Pistenfahrzeug, sondern repräsentiert auch die gelebte Dorfgemeinschaft. Zahlreiche Helferinnen und Helfer trugen mit Arbeitsstunden und Fachwissen zur Umsetzung bei.

Bürgermeister Benedikt Lentsch würdigte bei der Einweihungsfeier den ehrenamtlichen Einsatz: „Dieses Gebäude ist ein sichtbares Zeichen dafür, was möglich ist, wenn Menschen gemeinsam anpacken.“

Riefenlift bleibt wichtiges Projekt

Besonderer Dank galt Peter Hauser, Toni Zangerl und Fuzzi Huber, die stellvertretend für viele Freiwillige stehen. Auch die Familie Walser, die das Grundstück kostenlos zur Verfügung stellte, und die Mitarbeiter des Bauhofs wurden für ihre Unterstützung gewürdigt.