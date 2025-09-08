„Bester Erzähler“: Warum Barack Obama einen Emmy gewinnt

Barack Obama gewinnt einen Emmy für seine Sprecherrolle in der Netflix-Dokuserie „Our Oceans“. Die Preisträger in den Hauptkategorien werden am 14. September bekanntgegeben.

Los Angeles – Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen dritten Emmy gewonnen. Der 64-Jährige wurde für seine Sprecherrolle in der Netflix-Dokuserie „Our Oceans“ in der Kategorie „Bester Erzähler“ ausgezeichnet, wie die US-Fernsehakademie am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. In der fünfteiligen Dokumentarreihe stellt Obama die verschiedenen Weltmeere vor.

Der Ex-US-Präsident setzte sich in seiner Sparte gegen Tom Hanks, David Attenborough, Idris Elba und Phoebe Waller-Bridge durch. Obama hatte zuvor in dieser Kategorie bereits zwei Emmys für die Netflix-Dokumentarreihen „Our Great National Parks“ und „Working: What We Do All Day“ gewonnen.